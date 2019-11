Una risorsa preziosissima per la Roma. Gianluca Mancini ha conquistato tutti in giallorosso, da difensore, ma anche da centrocampista nel momento di massima emergenza. Paulo Fonseca l'ha provato in mediana accanto a Veretout e l'ex Atalanta non ha deluso le aspettative, anzi. Arrivato dall'Atalanta in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni (più 8 ​​per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi), Mancini era stato cercato anche dall'Inter. Ci aveva pensato la dirigenza nerazzurra, ma poi il difensore ha scelto la Roma...