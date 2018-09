Il Corriere della Sera ha svelato un clamoroso retroscena sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus. Il dirigente bianconero ha comunicato già nella giornata di ieri ad alcuni dirigenti del Napoli la decisione presa dalla società di chiudere il rapporto lavorativo con lui. Ecco alcune delle dichiarazioni fatte da Marotta: "Non c’era più sintonia con il presidente Agnelli, sono dispiaciuto, la decisione è stata presa, ora deve essere annunciata, il mio nome già non compare più nella lista dei consiglieri d’amministrazione del club. Ronaldo non c’entra, fatemi riflettere, intanto ci vediamo allo stadio...".