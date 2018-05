La Lazio si gioca la Champions all'ultima giornata, e dalla Polonia arriva la stocca di Mauricio, difensore brasiliano attualmente al Legia Varsavia. Racconta la sua esperienza biancoceleste a "Lance": “L’interesse della Lazio maturò grazie al mio rendimento allo Sporting Lisbona, dove formai la coppia difensiva con Marcus Rojo ottenendo la qualificazione in Champions League. Sono arrivato in Italia e il primo anno è stato veramente positivo. Il secondo anno invece non è stato bello. Ci sono stati anche cambiamenti sul piano tecnico ed è arrivato Inzaghi, ma non avevo spazio e quando sono entrato non ho giocato nella mia posizione".



CALCIOMERCATO - In seguito 2 trasferimenti per il brasiliano: "Ho scelto di proseguire la mia carriera altrove e mi sono trasferito Spartak di Mosca. Dopo il mio prestito, i russi volevano riscattarmi tuttavia la Lazio nuovamente non mi ha lasciato andare. Sono tornato in Italia, sono rimasto nella stessa situazione, non scendendo in campo, poi è arrivato il Legia Varsavia”. L'incontro con Klose è stato determinante: "Miro è una persona fantastica. Quando sono arrivato alla Lazio mi ha dato alcuni consigli in allenamento che si sono rivelati molto importanti per la mia evoluzione. È un atleta incredibile e non è un caso abbia vinto tanti titoli a livello individuale e di squadra”.