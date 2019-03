Secondo quanto svelato da Sky, nella giornata di ieri non c'è stato un post-partita classico in casa Milan. Questa volta Leonardo e Maldini sono andati a Milanello non solo a vedere l'allenamento per poi andare via come accade di solito; si sono trattenuti fino alle 17 e hanno avuto una lunga riunione con Rino Gattuso e con più di un singolo giocatore. Il segnale dato è stato chiaro: "Rimaniamo compatti, non pensiamo alle frecciatine e alle strategie, alle voci sul futuro... pensiamo alla Champions da conquistare in queste 9 partite". In merito, ha preso forza anche l'idea di un cambio di modulo entro le prossime 2/3 partite con Gattuso che vorrebbe provare il 3-4-1-2 con Paquetà trequartista, da capire se già con l'Udinese o più avanti.