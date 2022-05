“Soldi”. Lo sussurra appena Mourinho. Non in conferenza stampa, ma pochi secondi dopo che le telecamere si sono spente. Il tecnico portoghese si avvicina alla giornalista che gli aveva chiesto “Cosa sente di aver già vinto in questo primo anno a Roma, cosa serve per vincere per portare ancora avanti questo progetto. Mentalità? Giocatori?”. Lui aveva sorriso: “Difficile fare un bilancio. Difficile rispondere, è una domanda complicata, non voglio rispondere”. Passano i minuti, finisce la conferenza e Mou raggiunge la giornalista. “Mi dispiace di non averti risposto. Vuoi sapere cosa manca?”. Poi si avvicina all’orecchio e sussurra sorridendo: “I soldi”. E se ne va. Non un segreto visto che in una recente intervista a Sky Uk lo stesso Mourinho aveva ammesso che la Roma non potrà fare gli investimenti di Inter, Milan o Juventus.