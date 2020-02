Il Napoli ha ufficializzato la lista Champions per la seconda parte di stagione e ha confermato l'esclusione di Faouzi Ghoulam dall'elenco. Al terzino algerino era stata prospettata l'esclusione già a inizio mercato, ma secondo Il Mattino, non ha cambiato idea rifiutando tutte le proposte arrivate per lui, comprese quelle di Nizza e Lille.