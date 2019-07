Nella conferenza stampa di oggi, Carlo Ancelotti ha dimostrato gradimento nei confronti di Icardi, senza, forse, quell'entusiasmo per James Rodriguez. Ha, anche aggiunto che la presenza di Mertens e Milik possa essere già abbastanza efficace per il ruolo di prima punta. Una risposta in linea con il desiderio di Ancelotti di mantenere James Rodriguez come primo obiettivo ed Icardi come un calciatore importante ma, forse, non determinante per gli equilibri del suo nuovo Napoli.



L'OFFERTA. Potrebbe, però, esserci anche dell'altro nella risposta di Ancelotti: la consapevolezza che arrivare ad Icardi sia particolarmente complesso. Perché nelle ultime ore è arrivata da Wanda Nara la condizione contrattuale minima per accettare una nuova destinazione: 8 milioni più bonus, non un centesimo in meno. Ed il capitolo legato ai diritti d'immagine da discutere a parte. Insomma, una cifra lontana dai parametri del Napoli, che ha riconosciuto 7 milioni annui a Koulibaly dopo anni di rinnovi e dopo che il centrale senegalese ha deciso, per il momento, di soprassedere anche alle ricche offerte provenienti da altri campionati. Il ds Giuntoli si è preso un po' di tempo per decidere, per capire se ci sono margini per imbastire una trattativa concreta. Al momento la situazione viene vista come complessa dalle parti, ma non impossibile. Più semplice, ovviamente, trovare un accordo con l'Inter per un calciatore, praticamente, fuori rosa.



STAND BY. Se Giuntoli sta facendo attendere Icardi per capire i margini di un possibile ingaggio, lo stesso dirigente azzurro, dopo l'accelerazione per Lozano (con tanto di incontro a Montecarlo) ha messo in stand-by la trattativa con l'agente, Mino Raiola, ed il PSV in attesa di capire che margini ci sono per Icardi. Raiola ha accettato una pausa nella trattativa, ma non starà con le mani in mano: gli estimatori per il messicano, sopratutto in Premier, non mancano.