Emerge un curioso retroscena dalla pagine del Corriere dello Sport. Fra i club che hanno provato a strappare Lorenzo Insigne al Napoli negli ultimi anni c'è stato anche il Bayern Monaco. La destinazione era gradita all'attaccante perché avrebbe trovato in panchina Carlo Ancelotti, ma non se ne fece nulla. Un fatto curioso dato che oggi, al Napoli, proprio il rapporto non idilliaco fra i due sta spingendo Insigne verso l'addio.