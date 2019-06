Come raccolto da calciomercato.com, il Napoli vuol dare seguito alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis pronunciate anche oggi dal patron azzurro nella riunione dell'ECA. Un attaccante ed un terzino sinistro, ma con la priorità dedicata alle cessioni, per non ingolfare la rosa. L'idea che sta prendendo sempre più consistenza è legata alla possibilità di conciliare i due aspetti. Nelle ultime ore sta prendendo forza l'ipotesi di offrire al Benfica una cifra vicina ai 25 milioni più il cartellino di Mario Rui per portare in azzurro Grimaldo, terzino sinistro che già dallo scorso anno è stato individuato dallo scouting partenopeo come il profilo perfetto per il Napoli.



IL CONSENSO DI MARIO RUI - Mario Rui avrebbe già dato il suo consenso all'operazione ed all'eventuale ritorno in patria. Il Benfica, che ha valutato 40 milioni l'esterno spagnolo classe '95, deve esprimersi sul cartellino di Mario Rui: se i 15 milioni di valore posti dal Napoli saranno ritenuti un giusto parametro, allora l'affare potrà entrare nel vivo.