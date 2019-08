Ieri ha rinnovato il suo contratto con l'Ajax, eppure il suo futuro poteva essere in Italia. David Neres, esterno offensivo degli olandesi, è stato cercato dal Napoli che, secondo il De Telegraaf, ha offerto 50 milioni di euro per il classe '97. Overmars, direttore sportivo dei Lancieri, ha però respinto l'assalto del club di De Laurentiis: via De Jong, via De Ligt, probabilmente via Van de Beek, ma non il brasiliano.