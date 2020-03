Kent Karles, ex difensore ed oggi procuratore sportivo, ha rivelato ai microfoni di Cadena SER il motivo per cui Martin Odegaard nel 2015 rifiutò di accasarsi al Barcellona: “Io; Martin e suo padre siamo stati invitati da Zubizarreta a vedere la Masia e tutte le strutture di allenamento del Barça, ci ha persino ospitati al Camp Nou per assistere ad un match di Champions contro l’Ajax. Tuttavia poi abbiamo visitato altri club e alla fine hanno optato per il Real. A fare la differenza è stato anche il blocco di mercato del 2015 imposto ai Blaugrana, che avrebbe obbligato Martin a restare in Norvegia un altro anno”.