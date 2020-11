Nel corso della lunga intervista al Corriere dello Sport, Gianluca Petrachi ha parlato dell'arrivo di Chris Smalling: "Stavamo su Lovren. Ma lui voleva essere comprato, non sentiva ragioni, e io non spendo quindici milioni al buio per un giocatore con un problemino di pubalgia. Un agente italiano mi chiamò e disse che potevamo prenderlo in prestito. Non ci credevo, pensavo a una bufala. Smalling era uno di quei marcatori in via di estinzione. Dovevo associarlo a Mancini, che è più libero".