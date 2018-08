Marko Pjaca alla Fiorentina, per il riscatto e... il controriscatto. La Juve ha ceduto il talento croato, ma si è assicurata la possibilità di riprenderlo in futuro, se ritenuto opportuno, con un prezzo maggiore rispetto a quello pagato dalla Fiorentina per averlo. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni, dalla crescita dopo il brutto infortunio. Ma Pjaca sarebbe anche potuto diventare un giocatore Viola a titolo definitivo: la Juve, infatti, avrebbe ceduto alla tentazione di non inserire un contro-riscatto ad una sola condizione, una corsia preferenziale per Milenkovic e Chiesa.