Poteva fare come Carlos Tevez nel 2009, poteva seriamente passare ai rivali storici. Alla fine, però, Paul Pogba ha deciso di non cedere alla corte del Manchester City per non fare un torto ai sostenitori dello United. Secondo The Times, il francese aveva già trovato l'accordo Pep Guardiola e il suo club ma adesso, con il gran rifiuto notificato ai Citizens, restano solo due opzioni: la Juventus e il Paris Saint-Germain.