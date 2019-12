Retroscena in preparazione dell'importante vittoria contro la Juventus. La squadra sta preparando il match più importante della stagione, Inzaghi chiede concentrazione massima, Adekanye si scontra duro con Caicedo. Chiede subito scusa, e per farsi perdonare porta tutti a cena al centro, in un noto ristorante di pesce della capitale.



RETROSCENA JUVENTUS - Un modo per guardarsi negli occhi prima di affrontare la Juventus, ma i senatori hanno scelto di fare gruppo in un altro modo, più goliardico. Una volta arrivato il momento del conto, Adekanye prende lo scontrino e legge: "40mila euro". Impallidisce, come rivela il Messaggero fa vedere l'importo ai vicini, non riesce a crederci. Non sa che fare, fino a che una voce gli svela scherzo: "It's a joke, Bobby, è uno scherzo". Per poi far finta di rianimarlo, tra le risate dei presenti. La Juventus si batte anche così.