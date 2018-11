Maledetto crociato. Perché Rafinha con gli infortuni è sempre stato bersagliato, lo racconta la storia recente della sua carriera prima che l'Inter rimettesse in piedi questo talento che si è ritrovato in Serie A. Poi il mancato ritorno, il rientro al Barcellona e... un rimpianto, l'ennesimo: Rafinha infatti aveva già dato l'ok ai suoi agenti per spingere su una nuova chance in Italia a gennaio. Una volontà precisa e decisa, ritrovare il campionato che lo ha esaltato nei primi sei mesi del 2018. Fino alla lesione del legamento crociato che priverà il Barça di Rafinha, ma soprattutto il brasiliano di un'opportunità lontano dalla Catalogna dove ha trovato fin qui pochissimo spazio.



PIU' ROMA CHE INTER - Assistito dal papà Mazinho insieme ad altri due procuratori, Rafinha aspettava novità entro la seconda settimana di dicembre sul fronte Italia: l'Inter non ha mai dato alcun segnale per riprenderlo, la squadra molto interessata era la Roma che ha preso informazioni dirette con il suo entourage. Monchi conosce Rafinha da una vita, l'avrebbe inserito volentieri nel centrocampo di una Roma a cui manca una pedina simile, specialmente se Javier Pastore dovesse andar via a gennaio. Un dialogo appena iniziato ma con Rafinha aperto al ritorno in Serie A. Fino al crack, quel maledetto ginocchio. Sarà solo un arrivederci?