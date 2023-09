Spunta un retroscena sulla Roma: come riferisce Il Messaggero, ai giallorossi erano stati proposti Hugo Lloris e Kasper Schmeichel per la porta, ma José Mourinho e Nuno Santos (preparatori dei portieri) hanno dato fiducia a Rui Patricio. A questo si aggiungono i paletti del transfer balance, che hanno convinto la società capitolina a non prendere alternative all'ex Wolverhampton.