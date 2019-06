Laha provato a portare Erikin Italia. Tutto vero. Come riporta Sky Sport, infatti, il club giallorosso ha fatto un tentativo per l'allenatore dell', trovandosi però un muro altissimo davanti a sé. I Lancieri infatti non hanno voluto nemmeno ascoltare la proposta della Roma senza neanche prendere in considerazione l'eventuale partenza dell'olandese.- Il suo Ajax ha incantato l'Europa intera arrivando a un passo dalla finale die vincendo l'. Il Guardiolismo come filosofia di vita, ten Hag ha studiato Pep lavorando vicino a lui ai tempi delha fatto suo quel calcio propositivo e spettacolare che è la carta d'identità dello spagnolo. Con la sua banda di ragazzini (età media della rosa 24 anni) sta riportando l'Ajax tra le big d'Europa e il club non ne vuole sapere di farselo sfuggire proprio ora.- Ecco perché la Roma ha virato su altre piste e oggi per la panchina giallorssa è una corsa a due tra, col primo favorito sull'allenatore del Sassuolo ( QUI i dettagli). Occhio all'outsider nome che piace molto a Francesco