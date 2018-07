La giornata degli uomini mercato della Juventus, Beppe Marotta e Fabio Paratici non è stata tutta incentrata sull'affare Cristiano Ronaldo. Nell'attesa della mail che ufficializzasse l'ok dell'affare con il Real Madrid, infatti, i dirigenti bianconeri erano pressati da incontri per "operazioni minori".



I dirigenti di Palermo, Sassuolo e Atalanta erano infatti presenti all'interno dell'albergo milanese in cui sono soliti soggiornare i dirigenti bianconeri e, secondo Sky Sport hanno incontrato Marotta e Paratici per cercare di chiudere rispettivamente le operazioni per Brignoli e Magnani.