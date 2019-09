Quest'oggi La Gazzetta dello Sportha rivelato un retroscena che riguarda Cristiano Ronaldo. Il quotidiano fa sapere che - in seguito alla sfida della Juve contro la Spal - dopo aver ringraziato Paulo Dybala in campo, Ronaldo ha concesso il bis negli spogliatoi, quando ha detto a Dybala che è stato "bravissimo" e gli ha fatto i complimenti per il bocconcino appetitoso del 2-0. "Un gesto che sa d’investitura, visto che le scelte in attacco dell’allenatore dipendono molto dall’armonia con CR7. Poi sono arrivate le parole di Sarri, che hanno fatto schizzare il termometro della soddisfazione di Paulo al massimo livello. Dybala era contento dell’assist, della sua tenuta fisica e dell’aria nuova che sente attorno a sé. Il suo stato d’animo è cambiato, vede i dubbi diradarsi e la condizione crescere giorno dopo giorno", scrive La Gazzetta.