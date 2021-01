Sarà ancora in Francia il futuro di Daniele Rugani. Il difensore di proprietà della Juventus e in prestito al Rennes, nonostante una prima parte di stagione complicata anche a causa di diversi stop fisici, ha deciso di volevo continuare l'avventura in Ligue 1 per riscattarsi e conquistare un posto da titolare. Lazio e Parma si erano informate se ci fosse la possibilità di riportarlo in Italia, la Juve non si era opposta ma è stato il giocatore a dire di no.