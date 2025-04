Retroscena Sampdoria: confronto Evani-squadra sabato. Sentito anche Mancini

Sabato mattina, al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, lasi è ritrovata per un confronto decisivo. In campo c’era Alberico "Chicco", chiamato a gestire una situazione delicata nel finale di stagione, insieme ai calciatori blucerchiati. Prima di parlare alla squadra, Evani ha avuto un colloquio riservato con Roberto, un segnale di quanto la situazione venga seguita da vicino anche dall'ex C.T.Terminato il confronto con Mancini, Evani si è rivolto al gruppo squadra senza giri di parole. Il messaggio è stato chiaro:Verranno presi in considerazione solo i giocatori disposti a metterci la faccia, anche in caso di retrocessione, e pronti a dare tutto nelle ultime quattro partite. Nessun alibi, nessuna scusa, solo l'impegno totale fino al termine della stagione, a prescindere dall’esito. Ad Evani e Lombardo non sono piaciuti alcuni atteggiamenti visti a Carrara. Tra le righe, l'allenatore lo aveva sottolineato nel post gara: "I calciatori hanno dato tutto, sia chiaro, ma in questa categoria non bastano le qualità. Ora mancano quattro partite e faremo le nostre valutazioni. Cambieremo qualcosa, uomini, modulo... vedremo."

Evani aveva poi ulteriormente sottolineato il messaggio: "Bisogna cercare di calarsi un po' di più in quella che è la categoria. C'è da cambiare, e in qualche modo cercheremo di farglielo capire. Da qui alla fine ci rimangono quattro partite, l'ho detto anche ai ragazzi nello spogliatoio al fischio finale, nel calcio ma anche nella vita quello che hai fatto ieri non conta più,, oltre alla qualità, anche il carattere e il temperamento". Il confronto pare sia stato particolarmente diretto, senza toni drammatici ma con la fermezza necessaria per tenere unito il gruppo in un momento così complicato. Successivamente, nel corso della mattinata, ci sono stati anche, a conferma di una volontà precisa di fare quadrato per affrontare nel miglior modo possibile l'ultimo tratto di un campionato sofferto.