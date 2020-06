La Sampdoria vive forse il momento più difficile della sua storia recente: tra classifica complessa, crisi di risultati e passivo di bilancio, la dirigenza blucerchiata cerca il bandolo della matassa di una situazione estremamente complessa e difficile da sciogliere. In un approfondimento legato al difficile momento delle due squadre genovesi, Primocanale rivela anche un retroscena relativo alla vicenda della cessione da Ferrero al gruppo Vialli, poi sfumata in estate.



Secondo l’emittente genovese, Vialli – con l’appoggio dei due miliardari americani Jamie Dinan e Alex Knaster – avendo intuito la grave difficoltà blucerchiata aveva stanziato un budget di 40 milioni di euro da investire sul mercato di riparazione, per garantire la permanenza della categoria alla formazione genovese. I tifosi della Samp la controprova non l’avranno mai, ma a Genova parecchi si chiedono se il destino della squadra sarebbe stato lo stesso anche con un’altra proprietà al timone.