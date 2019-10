Il nome di Gennaro Gattuso è da tempo nelle mire della Sampdoria. Già in estate, dopo l'addio di Giampaolo, il club blucerchiato aveva sondato la disponibilità dell'ex allenatore del Milan, che però aveva declinato la proposta doriana preferendo attendere un'occasione più stuzzicante tra Italia e Europa. Recentemente però il profilo del mister calabrese è tornato d'attualità a Genova, non solo sulla sponda rossoblù.



Oltre al Genoa, che lo avrebbe posto in cima alla lista dei desideri in caso di esonero di Andreazzoli, Gattuso nei giorni scorsi sarebbe stato contattato anche dalla Sampdoria, per testarne la disponibilità come eventuale post Di Francesco. Secondo Sampnews24.com il tecnico però avrebbe declinato la proposta, poichè non sarebbe convinto del progetto doriano.



Il candidato numero uno resterebbe quindi Stefano Pioli, con cui la Samp aveva già trovato in estate un accordo da 1,2 milioni a stagione, prima di virare su Di Francesco.