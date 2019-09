Il Corriere della Sera ha svelato le modalità con cui Inter e Milan abbatteranno il vecchio stadio di San Siro per costruirne uno nuovo. Secondo il quotidiano la demolizione dovrebbe completarsi in 235 giorni. ​Prima sparirà il primo anello, poi toccherà al secondo, al terzo, alle torri, alle coperture. Per rimuovere e portare in discarica 125 mila metri cubi di calcestruzzo, 8.800 tonnellate di ferro delle armature e le altre 20 mila tonnellate della copertura metallica occorreranno tra i 10.500 e gli 11.300 viaggi di Tir con la capienza di 30 tonnellate. Per ridurre al minimo la montagna di polvere che si alzerà dalla demolizione delle tribune saranno utilizzate lance nebulizzatrici.