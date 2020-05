Claudio Lotito di nuovo in tensione con i vertici della Lega Calcio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il n.1 in casa Lazio avrebbe chiesto a Paolo Dal Pino, il n.1 in Lega, di poter prendere visione del protocollo - costruito con il rappresentantre dei medici sociali della Serie A - prima che venisse inviato al ministro dello Sport Spadafora. Richiesta rifiutata.



RETROSCENA LEGA LOTITO - Il retroscena è andato in atto prima che il ministro dello Sport recepisse il documento: Lotito voleva correggere di suo pugno o almeno rivedere il protocollo, ma - per impedire ad ogni singolo club di dire la sua - Dal Pino ha rifiutato, chiedendo la fiducia dell'assemblea. Lotito ci ha tenuto a ricordare di avere una preparazione in medicina, che agli altri presidenti manca: ha anche parlato di un metodo più rapido e innovativo di monitoraggio sui giocatori.