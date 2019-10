Il Corriere della Sera è tornato sulla scelta del Milan di affidare la panchina a Stefano Pioli e non a Luciano Spalletti. Come si legge, "lusingato all’idea di risvegliare l’orgoglio rossonero e dopo essersi accordato per un ingaggio di 5 milioni, Luciano aveva provato a vincere le resistenze dell’Inter nella notte di lunedì inviando un messaggio a Steven Zhang. Nonostante l’affetto che lo lega all’allenatore toscano, il presidente nerazzurro ha ribadito la linea societaria. Ha spiegato cioè a Spalletti che non gli sarebbe stato corrisposto un anno di stipendio per consentirgli di allenare il Milan. «Pagare sei mesi è elegante, oltre è da stupidi» osservano dalla sede nerazzurra".