Thiago Motta ha vinto la corsa alla panchina dello Spezia ed è stato scelto come sostituto di Vincenzo Italiano. La prima scelta del club bianconero però era Francesco Farioli, classe '89, ex collaboratore di De Zerbi e attuale allenatore del Karagümrük in Turchia. Il profilo di Farioli piaceva molto a Pecini, ma non avendo il tesserino per allenare in Serie A sarebbe stato complicato portarlo in panchina a causa delle lunghe tempistiche per richiedere una deroga. Il tempo stringeva e lo Spezia doveva prendere un allenatore per la nuova stagione, così il club ha virato su Motta.