Tra i colpi di mercato di gennaio c'è quello del Liverpool, che ha investito 45 milioni più 15 di bonus per portare in Premier League Luis Diaz dal Porto. I Reds hanno superato la concorrenza del Tottenham che sembrava averlo in mano, il padre del giocatore ha raccontato il retroscena della trattativa: "Gli Spurs hanno esitato troppo, il Liverpool si è inserito e l'ha preso. E' stato più veloce e Luis sognava di giocare in un top club".