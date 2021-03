Decimo minuto di Inter-Atalanta, l'arbitro Mariani estrae il cartellino giallo per Antonio Conte. Ma cosa è successo a San Siro? Complici video e un silenzio assordante tra le tribune del Meazza, è facile risalire al dialogo tra il fischietto di Roma e il tecnico salentino.



IL DIALOGO - "Mister, mi faccia la cortesia. Una parola soltanto: siamo al decimo minuto...".



Conte: "Ma che ho detto? E' il gioco della spinta le ho detto... l'ho insultata?".



Mariani: "Mister, posso parlare un attimo?".



Conte: "Io sono venuto qua con tutta calma. Capiamo il momento: io capisco il suo momento, lei capisca il mio".



Mariani: "Facciamo ognuno il proprio ruolo. non è fallo, va bene?".



Conte: "Non è fallo, è il gioco della spinta, l'ho insultata? Mi sono incazzato? E allora che viene qua?".



Mariani: "Non va bene? E allora forse non va bene: giallo!".



Conte: "Ma fate i protagonisti fate... io, con tutto il bene che vi voglio... dovete venire per far vedere che venite a rimproverarmi. Questo fate, perché vi deve riprendere la telecamera...".