In estate, il suo nome è stato a lungo accostato a quello della Sampdoria. Anzi, ad un certo punto Emanuel Vignato sembrava ormai virtualmente di proprietà dei blucerchiati. La lunga trattativa condotta dalla società genovese con il Chievo, da cui peraltro il Doria ha acquistato anche Leris e Depaoli, pareva ormai pronta a chiudersi sulla base di un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 4,5 milioni di euro più 1 di bonus.



Alla fine però l'accordo era saltato ad un passo dalla fumata bianca: al presidente Campedelli non erano piaciute la formula di pagamento impostata dalla Samp, e la richiesta da parte di Ferrero di dilazionare il pagamento. Ora Vignato, dopo un inizio difficoltoso, si sta trasformando in un perno della formazione gialloblù. Il suo contratto in scadenza a giugno poi ha suscitato l'interesse di varie società, dall'Inter alla Juventus passando per il Benfica e pure per il Barcellona, che ha pensato ad un suo inserimento nella squadra B.



A muoversi in maniera più concreta e sottotraccia in questi mesi però sarebbe stato il Bologna di Sabatini. Nelle ultime settimane i rossoblù avrebbero messo in atto una strategia volta a convincere il calciatore e il Chievo, che ha aperto ad una sua cessione. Secondo La Gazzetta dello Sport la dirigenza emiliana potrebbe anche andare incontro alle esigenze dei veneti, proponendo di lasciare Vignato al Bentegodi sino al termine della stagione, annullando le possibilità di un ribaltone dopo aver trovato l'accordo con il Chievo.