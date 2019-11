"Chi fa da sé fa per tre" dice il proverbio e anche nel calcio vale questa regola, soprattutto se ti chiami José Mourinho, uno abituato a fare di testa sua. Sulla perseveranza del portoghese non ci sono molti dubbi e anche l'aneddoto rivelato da Steve Walsh (suo ex collaboratore ai tempi del Chelsea) all'Athletic ne è conferma: "Quando José stava per portare Romelu Lukaku dall'Everton al Manchester United gli dissi: 'Devi stare attento con Lukaku perché è come un bambino cresciuto'. Lui mi rispose che sarebbe stato in grado di gestirlo ma non credo che sia mai riuscito a lavorare sulla parte mentale e motivazionale di Romelu" ha detto l'ex talent scout di Chelsea, Leicester e Everton che ha anche aggiunto: "Anche Paul Pogba è così. Non sono il mio genere di calciatori: pensano più a se stessi che alla squadra. Io non li avrei presi".