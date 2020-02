Un obiettivo solo sfiorato nel mercato di gennaio. Il Milan ci ha provato davvero per Matias Zaracho, punto di forza del Racing Club di Avellaneda. Gli osservatori rossoneri hanno studiato a lungo e promosso il talento classe 1998, capace di ricoprire diversi ruoli dalla metà campo in su.



RETROSCENA INVERNALE - Come detto, Maldini - una decina di giorni fa - ci ha provato concretamente per Zaracho. In un incontro a Casa Milan con l'agente del giocatore, Agustin Jimenez, era emersa l'intenzione di provare a chiederlo in prestito al Racing Club. Proposta che non ha trovato, però, l'apertura del club argentino.



NUOVA MISSIONE - Il radar, tuttavia, resta sempre puntato, il Milan studia ancora Zaracho. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, Matias sarà seguito fino al termine della stagione. Non è esclusa una nuova proposta nei prossimi mesi, se le condizioni saranno favorevoli. Il Milan vorrebbe investire 15 milioni sul ragazzo, in attesa di capire quelle che sono le intenzioni del Racing sul proprio talento.