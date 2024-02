Reyna, niente Fiorentina, UFFICIALE: va al Nottingham Forest

“Il Nottingham Forest è lieto di annunciare la firma di Gio Reyna del Borussia Dortmund. Il ventunenne si è unito al club in prestito fino alla fine della stagione”. Con questo comunicato il club inglese ufficializza quindi l’arrivo di Giovanni Reyna, accostato anche alla Fiorentina.



I DETTAGLI - Il calciatore sbarca quindi in Inghilterra dopo aver giocato dal 2020 con il Borussia Dortmund, club con cui ha vinto anche una Coppa di Germania nel 2020-2021. Con i gialloneri ha disputato in totale 87 partite segnando 13 reti. Con il ritorno di Jadon Sancho e l’esplosione di Bynoe-Gittens lo spazio per lui a Dortmund era sempre meno. Per ripartire e giocare con continuità ha scelto il Nottingham Forest, nonostante vari accostamenti con altri club tra cui la Fiorentina. Il calciatore americano classe 2002 sarà sicuramente utile al club inglese. Il ragazzo nasce come trequartista ma può ricoprire tutti i ruoli della trequarti e fare quindi anche ala destra e sinistra. Risulta giocoforza facilmente collocabile nel 4-2-3-1 di Nuno Espirito Santo. Questo acquisto alza sicuramente il livello del fronte offensivo, il club auspica che il giocatore risulti decisivo nel far uscire il club dalla zona più pericolosa. Infatti si trovano attualmente sedicesimi con 20 punti con 2 punti di vantaggio sull’Everton terzultimo.



I NUMERI- Fin qui in stagione ha disputato 11 partite in campionato (solamente il 5% da titolare) senza aver segnato un gol e fornito un assist, oltre ad aver disputato 2 partite in Champions League entrambe da subentrato senza mettere a referto gol o assist anche in questa competizione.