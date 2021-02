E' tempo di presentazioni per Bryan Reynolds. Il terzino destro arrivato dal Dallas ha parlato in conferenza stampaVoglio debuttare con il club, vincere dei titoli e sono grato per questa occasione.La fase offensiva è un mio punto di forza. Sono un calciatore rapido e forte, crosso bene ma devo migliorare la fase difensiva. Dovrò adattare le mie caratteristiche allo schema tattico della Roma.Non voglio andare nei dettagli della trattativa, io e la mia famiglia eravamo contenti dell’interessamento di tanti club. Roma è il posto giusto per crescere.Sto bene, sono in salute e sono felice di essere qui. Sono sempre stato asintomatico e sono stato solo in quarantena. Domani inizierò a lavorare con la squadra, vedremo per la futura disponibilità.La MLS sta crescendo anno dopo anno, forse il campionato perfetto per un livello intermedio dove giovani talenti possono iniziare a esprimersi e affermarsi, perché serve tempo per adattarsi al calcio professionistico e lanciarsi poi nei maggiori campionati europei. McKennie è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, a riprova che il movimento sta funzionando bene. Sempre più calciatori americani giocano in Europa, così i giovani bambini hanno dei modelli da seguire.Mi ci vorrà del tempo per ambientarmi a un campionato difficile come la Serie A, ma non credo che avrò problemi. Voglio giocare per questo club, vorrei fare qualche presenza prima della fine della stagione.Cerco di vedere tante partite. Mi rivedo in Hakimi e Cuadrado per caratteristiche."Sì, ho parlato col mister e mi ha detto che era contento del mio arrivo. Il piacere era reciproco, mi ha ribadito che era la scelta migliore venire qui per la mia crescita. Ora devo ambientarmi il primo possibile per trovare un posto in prima squadra, Sicuro di aver fatto la scelta migliore"."Ho parlato con Ryan Friedkin, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi più rapidamente. Alla base della scelta c'è il progetto tecnico, avrò la possibiltià di integrarmi in prima squadra e lavorare con grandi calciatori"."Le prime impressioni sono state magnifiche. Arrivare in un grande club è un salto di qualità incredibile. Ho visto spogliatoi e centro sportivo e la mia reazione è stata 'wow'. Ieri all'Olimpico sono stato sopraffatto dalle emozioni. Sono felice di essere qui".