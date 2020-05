Riapertura di ristoranti e bar, le linee guida di Inail e Iss: si va verso l’autocertificazione per le famiglie. Il documento tecnico su «ipotesi di rimodulazione» per bar e ristoranti, scritto dai tecnici dell’Inail e dagli scienziati dell’Istituto superiore di sanità, prevede regole per il distanziamento, l’uso di mascherine (per le code e per andare in bagno) e tavoli​