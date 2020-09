Inizia sempre più a prendere forma la nuova Serie A. Oltre al sorteggio dei calendari di ieri, infatti, le società muovono i primi passi verso una parziale riapertura degli stadi. Con l'avvio della nuova stagione, l'obiettivo è ri-accogliere i tifosi in maniera graduale, evitando così ulteriori danni economici e restituendo colore e vivacità al calcio italiano.. Con la stessa società, inoltre, ha avviato i contatti anche il Torino. Il sogno dei bianconeri, al lavoro già da luglio, è riaprire le porte dello Stadium per il week-end del 19-20 settembre, quando a Torino arriverà la Sampdoria per la prima giornata di campionato.La strategia di casa Juve prevede una. Il nodo maggiore è il rispetto del distanziamento sociale: preoccupano, infatti, le procedure di flusso e deflusso. L'organizzazione delle stesse è a carico delle società, che dispiegheranno un ampio team di steward.. La Juve conta comunque di ricevere l'ok a stretto giro di posta, così da lavorare poi insieme alla regione: l'attuale Dpcm in vigore fino al 7 settembre (ma che verrà probabilmente prorogato) prevede infatti possibili Decreti Regionali. Ne ha approfittato l'Emilia Romagna, dove il Presidente Bonaccini ha dato l'ok per l'apertura parziale del PalaFiera in occasione della final four della Supercoppa di basket.