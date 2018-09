Javier Ribalta, ex capo degli osservatori della Juventus, è direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo da qualche settimana e tra i colpi messi a segno nell'ultimo mercato c'è l'arrivo, proprio da Torino, dello svincolato Claudio Marchisio: "Quando il 17 agosto ho saputo che Marchisio aveva rescisso il contratto, ho subito chiamato Claudio. Nessun intermediario: lo avevo conosciuto bene nei miei cinque anni alla Juventus. Mi è sembrato interessato e intrigato dal nostro progetto fin dal primo istante, sinceramente non ho mai temuto potesse scegliere un club diverso", ha dichiarato a Tuttosport.



Sull'ipotesi di un trasferimento in bianconero di Marcelo a gennaio: "Chi può arrivare più facilmente tra Pogba, Rabiot e Marcelo? Sicuramente Marcelo, gli altri due mi sembrano impossibili".



Infine, una battuta sul ds Fabio Paratici: "Conosce i giocatori ed essendo nato osservatore capisce bene le esigenze dei suoi collaboratori. E poi è instancabile: lavora 24 ore al giorno. Non dimenticherò mai quella volta in cui per vedere dal vivo Coman, che era un 18enne, andammo insieme a Lubecca in inverno sfidando un vento e un freddo pazzeschi. Su questi campi non è facile vedere ds del livello di Paratici, ma lui è umile oltre che preparato".