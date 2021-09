Dopo una sosta presso l'hotel sulla costiera amalfitana nel quale il calciatore trascorrerà almeno i prossimi giorni,, in occasione dell'introduzione del main sponsor per le maglie di questa stagione, il fuoriclasse francese dovrebbe rilasciare anche le sue prime parole da calciatore della Salernitana.Il campione francese è atterrato circa alle 10 col suo jet privato all'aeroporto Capodichino di Napoli ed è successivamente partito alla volta di Salerno.Il desiderio di Ribery era di restare nel campionato italiano e per questo motivo ha declinato l'ultima proposta arrivata dai turchi del Karagmuruk, oltre a quella dell'Hellas Verona.