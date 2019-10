Franck Ribery corre verso una stangata che priverà la Fiorentina del suo elemento migliore in un momento delicato del campionato. La plateale contestazione verso la squadra arbitrale e in particolare verso il guardalinee Passeri per l'episodio che ha portato al gol della vittoria della Lazio avrà quasi certamente conseguenze serie per il calciatore francese, che ha perso letteralmente la testa arrivando a spingere in due occasioni l'assistente di Guida. Ripercorrendo anche i precedenti più o meno recenti di casistiche di questo tipo, Ribery andrà incontro a una squalifica di almeno 4 giornate.



I PRECEDENTI - Tutto dipenderà da quello che Passeri avrà scritto sul referto post-partita, dopo che l'ex Bayern Monaco era stato già punito con l'espulsione sul campo: il timore forte di Montella e della dirigenza della Fiorentina è che la situazione possa essere ben peggiore del previsto. Riavvolgendo il nastro, l'ultimo episodio simile è quello che riguarda il milanista Paquetà, allontanato dal campo dall'arbitro Di Bello durante il match col Bologna del maggio scorso per aver allontanato il direttore di gara mettendogli entrambe le mani sul petto. Tre turni di stop per il brasiliano. Quattro invece quelle comminate nella scorsa Coppa Italia al laziale Radu, reo di aver rivolto parole irriguardose al direttore di gara durante la sfida con l'Inter e di averlo poi spintonato.



DA CASSANO A RONALDO - Il caso più eclatante nella storia recente della Serie A è quello che ha come protagonista Antonio Cassano in un celeberrimo Sampdoria-Torino. Il calciatore barese fu espulso per proteste, per poi dare vita a uno show fatto di lancio della maglia, minacce ed epiteti vari: la sanzione fu pesante, con ben 5 giornate di squalifica. Come quelle incassate da Cristiano Ronaldo nell'edizione 2017 della Supercoppa di Spagna contro il Barcellona: il portoghese rifilò una spinta all'arbitro spagnolo De Burgos Bengoechea reclamando per la seconda ammonizione (per simulazione) che gli era costata il rosso. Il giudice sportivo gli impedì di prendere parte al match di ritorno con i blaugrana e ai primi 4 turni di Liga.