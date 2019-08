Franck Ribery è sempre più vicino ad essere il nuovo grande rinforzo per la Fiorentina di Rocco Commisso, che cercava un profilo internazionale di alto livello. Il giocatore francese arriverà domani a Firenze in mattinata, per svolgere le visite mediche ed apporre la firma sul contratto. Secondo quanto riporta FirenzeViola, giovedì potrebbe essere la grande giornata della presentazione del francese, per il quale verrà aperto lo stadio Franchi, in modo da far arrivare tutti i tifosi.