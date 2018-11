Il Bayern Monaco cade con il Borussia Dortmund, Franck Ribery perde la testa. Al termine del match, in zona mista, l'esperto esterno francese è stato protagonista di una brutta scena: criticato dal giornalista di BeIN Sports Patrick Guillou e accusato di essere il responsabile di due reti del BVB, Ribery ha risposto insultandolo, spintonandolo e colpendolo con una manata. Il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha spiegato a Bild: "Ribery ci ha informati dell'alterco con il compatriota Guillou, con il quale si conosce da anni. Abbiamo concordato con Guillou che parleremo in un incontro di persona e vedremo come risolvere la questione, Mr. Guillou si è detto subito interessato".