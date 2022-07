Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è apparsa una lunga intervista all’ex Fiorentina Frank Ribery: l’attaccante ha parlato anche del suo rapporto con l’Italia e del futuro di Dusan Vlahovic. Questo un estratto:



“L’Italia mi è sempre piaciuta: la mentalità, la lingua, il cibo. Firenze è meravigliosa e ha un pubblico incredibile. E poi Salerno… Ho trovato grande affetto: qui vivono tutti per il calcio. Quando non vinciamo vedo la tristezza negli occhi dei tifosi e mi da fastidio. Io non sono tanto bravo ad accettare le sconfitte, non ho mai imparato. L’anno scorso ho capito che la situazione era difficile e ho fatto di tutto per raggiungere la salvezza. E’ diverso dalla vittoria di una coppa, ma le emozioni sono immense: quell’impresa resterà per sempre nel mio cuore. I bambini mi amano? Sono una persona semplice che ha bisogno del contatto umano. I bambini, ma anche i tifosi adulti, sanno che io per loro ci sono sempre: una fotografia, un autografo, un sorriso. Il campione non può essere campione solo in campo”



Il francese è stato interrogato anche su Dusan Vlahovic, e sul futuro del serbo: “A Dusan voglio molto bene, è speciale, forte mentalmente, lavora tanto e fara una grande carriera. Alla Juve ha molte responsabilità, tutti si aspettano di più da lui, ma ce la farà”



E sul terzo posto nela classifica del Pallone d’oro 2013: “Fu Ingiusto. Quello fu un anno incredibile per me. Avrei dovuto vincere io. Allungarono i tempi di consegna dei voti, successe qualcosa di strano. Mi sembrò una decisione politica”.