Tra i vari profili accostati alla Lazio e non solo nell'ultimo mercato per l'attacco vi è stato anche quello di Franck Ribery. Il classe '83 alla fine ha scelto la Salernitana e intervistato da Il Corriere dello Sport ha parlato così dei rumors di mercato: "Non mancavano offerte importanti, però io non vivo per i soldi, ma per il calcio, altrimenti non sarei qua. La cerimonia della presentazione mi ha entusiasmato, ora immagino l’Arechi pieno. Ci aiuterà, vedrete, e vorremo vincere per loro".