Una scommessa nata così, per gioco. Che alla fine il malcapitato tifoso del Bayern Monaco ha dovuto pagare e il prezzo è stato decisamente... salato. Colpa del gol che Franck Ribery ha segnato martedì sera contro il Benfica in un match chiave per le speranze di qualificazione agli ottavi di finale di Champions League della formazione di Niko Kovac. Una rete che ha interrotto un periodo di digiuno che durava addirittura da 241 giorni e che aveva suscitato l'ilarità, su Twitter, di un sostenitore bavarese alla vigilia della partita: "Se segna anche Ribery mi mangio una scopa".



Presto detto e il francese ha completato la festa contro il Benfica nel 5-1 finale, costringendo il suo "hater" a tenere fede all'impegno preso. Fetta di pane, un po' di burro e poi alcuni fili della spazzola della scopa, un menù decisamente poco invitante, che ha suscitato anche la risposta di Ribery in persona, che ha augurato "buon appetito" al suo tifoso. Che la prossima volta ci penserà più di una volta a fare scommesse del genere...





Bon appétit https://t.co/EdGmO737gr — Franck Ribéry (@FranckRibery) 28 novembre 2018