Ribery shock: "Ho rischiato l'amputazione di una gamba"

, ex nazionale francese e stella del Bayern Monaco, che in Italia abbiamo ammirato a fine carriera con le maglie di, si racconta in un'intervista a L'Equipe, raccontando i momenti delicati vissuti in seguito all'ultimo intervento al ginocchio. Operazione che ha rischiato di fargli perdere una gamba e sancito definitivamente la fine della sua carriera nel 2022."Il ginocchio ha iniziato a farmi sempre più male - ha spiegato Ribery -. Non mi allenavo più tra una partita e l'altra, ma recuperavo per preservarmi". Poi è arrivato il responso degli esami che ha delineato un quadro clinico complesso e cambiato tutto. I riscontri clinici hanno rivelato infatti che l'ex Bayern non aveva più cartilagine e il giocatore è stato costretto a sottoporsi a un intervento in Austria per l'inserimento di una placca. Operazione che non è andata come previsto e ha avuto delle complicazioni importanti, riporta Sportmediaset.

Ribery conclude: "o. La placca poi è stata rimossa, ma nel frattempo l'infezione mi ha divorato. Era così grave che avevo dei buchi nella gamba. Avevo lo stafilococco aureo. Ho passato dodici giorni in emergenza all'ospedale in Austria ed ero molto spaventato.".