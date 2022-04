La passione continua a essere il filo conduttore della carriera.ha accettato la sfida di Salerno per questo motivo: "Ancora oggi, sono felice al campo. Mi sento bene con il mio corpo, con i compagni e so che posso trasmettere esperienza ai ragazzi più giovani. Che tu lotti per vincere la Champions o per salvarti, parte tutto dalla fame e dalla passione che hai"."Salvezza? Io ci credo, sono ottimista di natura. Abbiamo bisogno di una vittoria e di un po’ di fortuna, che ultimamente è mancata. Ma stiamo lavorando bene come gruppo, tutti assieme, e mancano ancora tante partite. Abbiamo anche due gare in meno". Il prossimo assist, per l’ex Bayern e Fiorentina, è già nella testa: "Quello per il gol salvezza di Djuric".Tra i tanti temi toccati, Ribery parla anche del suo ex compagno di squadra"È uno che lavora molto e bene, ogni giorno. Dietro ai suoi tantissimi gol c’è talento, ma anche una straordinaria professionalità. È un robot, non a caso segnava molto con me e Robben in passato e continua a farlo tuttora senza di noi.. Poi, spazio a qualche paragone, con riferimento a: "Ha forza e la mentalità. Come tutti i campioni, è un lavoratore. E soprattutto non ci sta mai a perdere e si arrabbia anche in allenamento se non vince. A me succede tuttora di infuriarmi se perdo la partitina. Non è un dettaglio, è lo spirito dei vincenti.Dusan è giovane, ma possiede grandi mezzi: deve abituarsi alle pressioni della Juventus, un top club in cui devi vincere ogni partita".: "Mi rivedo un po’ in Coman e in Chiesa, entrambi miei ex compagni. A Firenze mi accorsi immediatamente che Federico aveva qualcosa di diverso da tutti gli altri. Andava sempre a 2000 all’ora, un po’ come facevo io alla sua età. Con il tempo si impara a gestirsi meglio in partita, ma è una crescita naturale: è successo così a me e sarà lo stesso per Federico.