Fermarsi nuovamente ai gironi di Champions significherebbe per l'Inter rinunciare a compensi che in questo momento sarebbero fondamentali per l'Inter. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come raggiungere gli ottavi potrebbe significare scongiurare la cessione di altri big.



“È da quattro anni che i nerazzurri non riescono mai a mostrare il 100% in certe battaglie europee. Riuscirci stavolta, però, non è solo strategico, ma vitale: i futuri incassi da Champions sono una delle due leve possibili per medicare le ferite del bilancio che sarà approvato oggi. L’altra leva è stata sperimentata nell’ultimo turbolento mercato estivo: cedere i gioielli richiesti dalle big d’Europa. In caso di vendita di altra argenteria, però, a finire in analisi potrebbero essere i tifosi”.