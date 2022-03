Una Champions League da quasi 3 miliardi di euro in ricavi per le squadre italiane negli ultimi 20 anni. Dal 2001 sono stati 9 i club di Serie A che hanno partecipato e beneficiato di questa enorme fetta di guadagni che per la precisione ammonta a 2,810 miliardi di euro. Premi che la Uefa ha elargito in modo sempre più costante: si è passati, infatti, dalla spartizione di 68 milioni nell'annata 2001/02 fino ai 224 milioni dell'attuale stagione 2021/22. Guida questa speciale classifica la Juventus con quasi un miliardo di premi, mentre al nono posto si attesta l'Udinese del trascinatore Antonio Di Natale.



