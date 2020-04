La stagione volgerà al termine o l’emergenza Coronavirus non consentirà ai club di chiudere il campionato? Ci si interroga su questo e su tanto altro, come la questione abbonamenti.nonostante le ultime sette sfide casalinghe di campionato non siano finora state disputate. Dovesse ripartire a breve il torneo, sembra scontato che si giocherà esclusivamente a porte chiuse, ma, preferendo decurtare una somma dall’abbonamento della prossima stagione o offrendo ai tifosi la possibilità di spendere una cifra ancora da decidere negli store della società.Il problema ulteriore è rappresentato dal fatto che questa emergenza sanitaria non offre garanzie né certezze, neanche in merito alla prossima stagione, che potrebbe comunque partire a porte chiuse in assenza di un vaccino. E allora cosa accadrebbe? Siamo nel campo delle ipotesi, prima sarà necessario capire se, e a partire da quando, alle società sarà consentito vendere abbonamenti. In caso di risposte positive dal governo,. È per questo che presto, anche in casa Inter, si inizierà a pensare a soluzioni alternativeTutte idee, ma in tempi di Coronavirus bisogna pensare anche a questo.